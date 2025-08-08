На Марсе обнаружен новый неизвестный науке минерал

Ученые нашли на Марсе ранее неизвестный минерал, который может многое рассказать о прошлом планеты и ее геологической активности. Об открытии сообщается в журнале Nature Communications.

© NASA

Команда под руководством астробиолога Дженис Бишоп из Института SETI обнаружила на поверхности Марса необычный сульфат железа с добавлением гидроксильных групп, ранее не встречавшийся в природе. По мнению ученых, его уникальные свойства позволяют предположить, что это может быть совершенно новый минерал.

Обнаружение произошло в районе долины Маринера — крупнейшей каньонной системы Солнечной системы, тянущейся вдоль экватора планеты. Исследователи сосредоточились на участках, богатых сульфатами, и изучили данные с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. В одном из таких районов, рядом с кратером Арам Хаос, были найдены слоистые отложения сульфатов — веществ, содержащих серу.

«Мы обратили внимание на области, где спектральные данные указывали на странные полосы, не похожие на известные марсианские минералы», — рассказала Бишоп.

Спектральный анализ показал наличие полигидратированных сульфатов на поверхности, а под ними — моногидратированные и гидроксисульфаты железа. Это значит, что в слоях отложений происходили сложные химические и термические процессы. Интересно, что сульфаты такого типа на Земле обычно формируются при участии воды и кислорода, что указывает на гораздо более активную и потенциально обитаемую среду в прошлом Марса.

Что это за минерал и почему он важен?

Сульфаты — это соли серной кислоты. Они легко растворяются в воде, а потому на Земле быстро исчезают, если нет постоянного источника влаги. На Марсе, напротив, почти полное отсутствие влаги и атмосферной активности позволило таким соединениям сохраниться миллиарды лет.

Однако гидроксисульфаты железа, подобные обнаруженному соединению, намного сложнее. Чтобы такие минералы образовались, требуется наличие кислорода, высокие температуры и химическая реакция, при которой выделяется вода

Подтверждение наличия кислорода в прошлом Марса может говорить о том, что планета имела более пригодные для жизни условия. Высокие температуры, необходимые для образования минерала, могли возникнуть только в результате геологических процессов, таких как извержения или гидротермальная активность. Реакция, приводящая к образованию этого соединения, выделяет воду — что особенно важно в контексте поиска признаков жизни.

Исследователи попытались воссоздать минерал в лаборатории, моделируя марсианские условия. Результаты показали, что без кислорода и высоких температур нужный минерал не появляется. Это навело ученых на мысль, что его образование могло быть связано с вулканической активностью, а кислород, возможно, присутствовал в атмосфере Марса в прошлом.