Эксперт объяснил, что делать, если забыли пароль от смартфона

У пользователя, который забыл пароль от своего смартфона, есть несколько способов разблокировать устройству, рассказал в беседе с RT генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров.

«Если пользователь забыл пароль от телефона и не может войти, порядок его действий зависит от операционной системы — Android или iOS. Для Android-смартфонов в некоторых случаях помогает функция «Найти устройство» от Google», — рассказал он.

По его словам, при наличии доступа к интернету и активной учетной записи Google можно удалённо стереть данные с телефона и затем восстановить их из резервной копии.

«Если это невозможно, остается вариант ручного сброса до заводских настроек через режим Recovery. Однако после этого потребуется ввести тот же аккаунт Google, который использовался до сброса. Это защитная мера, призванная предотвратить доступ к украденным устройствам», — пояснил он.

Для устройств Apple есть аналогичная система защиты, продолжил специалист.

«Пользователь может стереть данные с устройства через сайт iCloud или с помощью подключения к компьютеру через iTunes. После сброса потребуется ввести Apple ID, к которому был привязан телефон. Без этого использовать устройство невозможно», — предупредил Назаров.

Он добавил, что современные смартфоны защищены от несанкционированного доступа, и обойти такие механизмы без авторизации в аккаунте невозможно.

«Если у пользователя нет доступа к учётной записи, восстановить устройство получится только через сервисный центр и при наличии документов, подтверждающих право собственности», — подытожил он.

