На Apple подали в суд из-за Apple Pay

Техасская компания Fintiv подала новый иск против Apple, обвинив техногиганта в неправомерном использовании коммерческой тайны и интеллектуальной собственности при создании Apple Pay. Об этом сообщает MacRumors.

По заявлению истца, Apple использовала технологии компании CorFire, которую Fintiv приобрела в 2014 году, для реализации ключевых функций своего платежного сервиса. Техасцы утверждают, что перед запуском Apple Pay производитель iPhone провел ряд встреч с CorFire и подписал соглашение о неразглашении, после чего переманил нескольких сотрудников компании и интегрировал полученные разработки в собственную платформу.

Fintiv требует компенсации ущерба, а также применения штрафных санкций за нарушение законодательства о защите коммерческой тайны и законов, направленных на борьбу с вымогательством, в том числе в связи с комиссионной политикой Apple в отношении американских банков.

Судебное противостояние между компаниями продолжается с 2018 года, когда Fintiv впервые подала иск о нарушении патентных прав. Первоначально суд отклонил заявление, однако позднее дело было возвращено на рассмотрение после апелляции.