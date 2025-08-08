Найдены следы повторного заселения Помпеев после извержения Везувия

Археологи обнаружили свидетельства повторного заселения Помпеев после извержения Везувия. Катаклизм произошел в 79 году нашей эры. Город подвергся значительным разрушениям и практически превратился в руины.

Считалось, что выжившие жители обосновались в других регионах. Но те, кто не мог позволить себе начать новую жизнь в другом месте, вернулись на развалины. Археологи полагают, что к ним присоединились и другие люди – те, кто искали место для поселения или надеялись найти среди обломков ценные вещи.

Результаты раскопок показали, что это было «неформальное» поселение. Люди выживали в тяжелых условиях, без инфраструктуры и услуг, типичных для римского города тех времен. Они заселяли верхние этажи старых домов, а бывшие цокольные этажи превратили в подвалы с печами и мельницами. По словам ученых, это была своего рода фавела (трущобы) среди еще узнаваемых руин Помпеев.

По оценкам исследователей, до извержения Везувия в Помпеях проживало около 20 тысяч человек. При извержении погибло от 15% до 20% жителей города. Причиной большинства смертей стало гигантское облако пепла и газов, накрывшее город. При этом пепел сохранил остатки строений и даже тела людей до наших дней, сообщает Science Alert.

Ранее археологи нашли в Помпеях останки семьи, которая пыталась спастись от извержения. Люди спрятались в спальне и забаррикадировали дверь. Но выжить им не удалось. Погибли четыре человека, включая ребенка.