Представлен Samsung Galaxy A17

Samsung официально представила в Европе Galaxy A17 5G – новейший смартфон компании среднего класса серии A, пришедший на смену прошлогодней модели A16 5G.

© MobiDevices

Устройство по-прежнему оснащено 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем и процессором Exynos 1330 (по крайней мере, для европейского рынка).

Особенности

Samsung Galaxy A17 оснащён 6,7-дюймовым Infinity-U Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080×2340 пикселей и частотой обновления 90 Гц. За производительность отвечает 5-нм 8-ядерный процессор Exynos 1330 в тандеме с графическим ускорителем Mali-G68 MP2, 4/6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью microSD-карт.

На задней панели расположена тройная основная камера:

50 Мп главный датчик (F1.8), автофокус;

5 Мп сверхширокоугольный объектив (F2.2);

2 Мп макрообъектив (F2.2), светодиодная вспышка.

Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп (F2.0). Ёмкость аккумулятора – 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт.

Также стоит отметить поддержку 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.3, GPS + ГЛОНАСС, наличие порта USB Type-C, сканера отпечатков пальцев на боковой грани и защиту от пыли и воды (IP54). В качестве ОС используется One UI 7.0 на базе Android 15. Размеры: 164,4×77,9×7,5 мм, вес – 192 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена

Samsung Galaxy A17 5G уже доступен для предзаказа. Поставки стартуют на следующей неделе. Телефон представлен в трёх цветах: чёрном, сером и синем. Стоимость версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти составляет 239 евро. В некоторых регионах будут доступны модификации с 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ.