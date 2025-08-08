В России начали разрабатывать вакцину от нового китайского вируса

В России приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья. Как ожидается, она появится не раньше, чем через два года, передает Shot.

По данным Telegram-канала, в институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подготовили заявку на проект по созданию вакцины. Ее разработку ведут сотрудники отдела по работе с вирусами, близкими к вирусу чикунгунья.

По словам микробиолога Александра Гинцбурга, уже есть мощные вакцинные платформы, на базе которых можно быстро собрать препарат от лихорадки. В случае поддержки заявки на разработку и доклинические исследования уйдет не более двух лет, отметил он. Затем препарат положат в резерв, и позже вакцина выйдет на клинику, добавил собеседник.

Гинцбург отметил, что в настоящее время уже можно предположить, как следует реагировать на такую угрозу. По его словам, теоретически лихорадка уже может быть завезена в Россию, но, чтобы она укоренилась здесь, нужны условия для жизни комаров-переносчиков. Микробиолог сообщил о готовности нужных элементов для создания вакцины в кратчайшие сроки.

Напомним, что с минувшего месяца в китайской провинции Гуандун выявили свыше 7000 случаев вируса чикунгунья. Основным очагом является город Фошань, в котором проживают около 10 млн человек. Вирус передается от человека к человеку через укусы комаров, которые становятся заразными через 5–10 дней после укуса инфицированного.