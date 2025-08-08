Блогер Wylsacom раскрыл свой многомиллионный доход на YouTube

Техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, в интервью блогеру Федосу рассказал о своем доходе и роли YouTube в своей карьере.

Петухов отказался назвать точную сумму своих накоплений, но признал, что формально является долларовым миллионером — если учитывать совокупность активов и денежных средств. Однако накопление капитала не является его сильной стороной.

Стоимость рекламы в ролике Wylsacom, по его словам, составляет 1,5–2 млн руб., тогда как крупные спецпроекты могут достигать 3 млн руб. и выше, особенно в периоды повышенного спроса — например, в сентябре, во время презентаций новых моделей iPhone.

На пике доходов от встроенной рекламы YouTube до отключения монетизации для российских каналов канал приносил до $200 тыс. в месяц (15,8 млн руб.), а в среднем — $50–100 тыс. (около 3,9–7,9 млн руб.).

Петухов также признался, что несмотря на тесные рабочие связи с Apple, включая знакомство со многими топ-менеджерами, компания напрямую не спонсировала его контент.

По словам блогера, он получил предложение от VK на десятки миллионов рублей в год за эксклюзивный переход на платформу «VK Видео», однако отказался, объяснив это отсутствием интереса к подобной сделке.