В Microsoft рассказали, какой будет Windows через 5 лет

На YouTube-канале Microsoft появилось видео, на котором компания представила своё видение развития операционной системы Windows на ближайшие пять лет. На это обратил внимание портал Windows Central.

© Unsplash

Вице-президент Microsoft Дэвид Уэстон изложил планы по модернизации Windows. Он заявил, что в перспективе, возможно, уже к 2030 году ОС будет функционировать без использования привычных устройств ввода — мыши и клавиатуры. Уэстон также предположил, что использование этих устройств может стать таким же архаичным, как работа с MS-DOS в настоящее время.

Менеджер также подчеркнул, что Windows будет активно интегрировать ИИ-технологии. По словам Уэстона, пользователи смогут создавать ИИ-агентов, способных выполнять разнообразные задачи в повседневной жизни. При этом для управления такими агентами не потребуется каких-либо специализированных знаний, так как взаимодействие будет осуществляться на естественном языке, аналогичном общению между людьми.