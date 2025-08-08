Найдены останки затонувших кораблей XVIII века

В устье реки Кейп-Фир, США, обнаружены четыре затонувших корабля XVIII века. Об этом сообщает FOX Weather.

Среди останков кораблекрушений, предположительно, оказался и испанский капер «Ла Фортуна», взорвавшийся недалеко от доков во время колониального конфликта между испанцами и англичанами в 1748 году у поселения Брансуик. Открытие сделали археологи — студенты и сотрудники программы морских исследований Университета Восточной Каролины в округе Брансуик.

«Эти прекрасно сохранившиеся объекты помогут лучше понять роль Брансуика как одного из первых колониальных портов», — заявил руководитель исследований доктор Джейсон Раупп.

Деревянные конструкции, найденные в устье реки Кейп-Фир, по мнению ученых, могли быть построены в Карибском бассейне, что косвенно подтверждает их принадлежность к «Ла Фортуне».

Предварительный анализ показывает, что из трех других затонувших судов одно, скорее всего, использовалось для мелиорации прибрежной зоны. Другое, возможно, является колониальной плоскодонной лодкой, использовавшейся для перевозки людей и грузов между портом и близлежащими плантациями. Четвертый обломок судна до сих пор не идентифицирован.

Также археологи нашли место, где когда-то был порт. Комплекс включает в себя два деревянных причала и дамбу, проложенную через бывшее болото, а также ряд отдельных артефактов. Исследователи спешат изучить находки до того, как береговая эрозия и штормы уничтожат исторические свидетельства.

Некоторые артефакты уже передали в лабораторию консервации Университета Восточной Каролины. Как отмечают специалисты, эти открытия проливают новый свет на торговые пути и военные конфликты колониальной эпохи в Северной Америке.

Брансуик-Таун, крупный колониальный порт в XVIII веке, сожгли британские войска во время Войны за независимость США. Он так и не был восстановлен. В следующем столетии, во время Гражданской войны, большая часть заброшенного поселения была засыпана земляными валами во время строительства форта Андерсон.

