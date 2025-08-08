Получены спутниковые измерения цунами от камчатского землетрясения

Спутник SWOT (Surface Water and Ocean Topography) запечатлел цунами, вызванное землетрясением магнитудой 8,8 у побережья Камчатского полуострова 30 июля. Почти полуметровая волна зафиксирована примерно через 70 минут после подземных толчков.

© Телеканал «Наука»

Цунами возникает, когда землетрясение или подводный оползень достаточно мощны, чтобы сместить всю толщу воды от дна океана до поверхности. Это создает волны, расходящиеся от эпицентра, подобно кругам на воде от брошенного камня.

«Сила анализа океана "широкими мазками" SWOT заключается в его способности предоставлять критически важные данные в реальном времени, открывать новые физические закономерности и способствовать повышению точности ранних предупреждений, делая будущее безопаснее», — пояснила научная сотрудница SWOT Надя Виноградова-Шиффер, возглавляющая в НАСА программу физики океанов.

© NASA/JPL-Caltech

Данные SWOT позволили получить многомерное изображение переднего фронта волны цунами, вызванного камчатским землетрясением. Измерения показали высоту волны более 45 см (обозначена красным на выделенной траектории), а также форму и направление движения переднего края цунами. Информация со спутника, представленная в виде выделенной полосы, идущей с юго-запада на северо-восток, сравнивалась с прогнозной моделью цунами, разработанной Национальным центром исследования цунами NOAA (США). Это сравнение помогает специалистам оценить точность моделирования.

«Волна высотой 45 см может показаться незначительной, но цунами — это волны, охватывающие всю толщу воды от дна до поверхности океана. То, что в открытом океане кажется небольшой волной, у побережья на мелководье может превратиться в 9-метровую стену воды», — сказал океанограф Бен Хэмлингтон из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL).

Данные SWOT помогают совершенствовать модель прогнозирования цунами. На основе этой модели NOAA рассылает предупреждения прибрежным сообществам, находящимся на пути цунами. Модель использует как архивные данные о землетрясениях и цунами, так и информацию с датчиков в океане в реальном времени.

«Спутниковые наблюдения помогают ученым точнее определить причину цунами, а в данном случае также подтвердили высокую точность прогноза NOAA», — отметил океанограф Джош Уиллис из JPL.

Центр исследования цунами NOAA протестировал свою модель с данными SWOT, и результаты оказались впечатляющими, подтвердил Василий Титов, главный научный сотрудник центра в Сиэтле: «Это свидетельствует о том, что данные SWOT могут значительно улучшить оперативные прогнозы цунами — возможность, которую искали со времен событий 2004 года у берегов Суматры».