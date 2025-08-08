Google начала изымать из продажи Pixel 6a

В последнее время участились случаи самопроизвольного возгорания старых моделей Pixel 6a, о чём сообщает портал 9to5Google. Google выпустила обязательное обновление, снизившее производительность аккумулятора. Google также прекратила продажу восстановленных Pixel 6a из-за проблем с аккумуляторами.

Подчёркивается, что в основном речь идёт именно о моделях Pixel 6a. В 2024 году Google временно прекратила продажу новых Pixel 6a и начала продавать восстановленные модели за $249. Однако в конце июля 2024 года продажи восстановленных устройств прекратились. Теперь Pixel 6 — самое доступное восстановленное устройство с годовой гарантией.

Обозреватели рекомендуют не спешить с выбором этой модели, тем более если это восстановленный аппарат.