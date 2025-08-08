Пользователи пожаловались на навязчивую рекламу в Windows 11

Microsoft столкнулась с волной недовольства со стороны пользователей Windows 11, вызванной навязчивым продвижением облачного сервиса OneDrive через системные уведомления. Об этом сообщает портал Windows Latest.

© Microsoft

Так, в меню «Пуск» регулярно появляется баннер с призывом создать резервную копию данных, что фактически представляет собой способ продвижения платной подписки Microsoft 365 — без нее создать копию не выйдет.

Уведомления сопровождаются текстом «Рекомендуемое действие — создайте резервную копию ПК». При переходе по предложенной ссылке пользователь перенаправляется на страницу оформления подписки Microsoft 365, стоимость которой начинается от $5 в месяц. Бесплатная версия OneDrive предоставляет лишь 5 ГБ хранилища, чего недостаточно для полноценного резервного копирования.

По данным Windows Latest, отключение всех связанных опций в настройках не приводит к исчезновению баннера — уведомления появляются спонтанно и возвращаются после перезагрузки компьютера, если синхронизация с OneDrive не активирована.

Журналисты также обратили внимание, что подобные баннеры отсутствуют в версии Windows 11 для европейского региона, что может свидетельствовать о региональных различиях в политике отображения рекламы.

Microsoft пока никак не комментировала жалобы пользователей.

