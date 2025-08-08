Раскрыты дизайн и характеристики дешевого аналога iPhone 17 Air

Компания ZTE планирует выпустить смартфон nubia Air, ключевой особенностью которого будет схожий с iPhone 17 Air дизайн. Характеристики и дизайн бюджетного смартфона были раскрыты авторитетным инсайдером Evan Blass (@evleaks) в социальной сети X (ранее Twitter).

© Соцсети

Судя по всему, nubia Air повторяет дизайнерские решения iPhone 17 Air, включая горизонтальное расположение блока камер, напоминающий также Google Pixel. Название устройства напрямую отсылает к флагману Apple, подчеркивая источник дизайнерского вдохновения.

Согласно утечке, устройство предложит 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2720х1224 пикселей, бюджетный чип Unisoc T8300, память 8/256 ГБ, тройную камеру на 50, 0,8 и 2 Мп, селфи-камеру с разрешением 20 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Толщина корпуса nubia Air составит 6,7 мм — это больше, чем у сверхтонких iPhone 17 Air и Samsung Galaxy S25 Edge, но все еще меньше, чем у многих других смартфонов. Вес устройства составит 172 г.

Точные сроки презентации nubia Air пока неизвестны. По слухам, свои аналоги iPhone 17 Air в ближайшее время представят и другие производители, в том числе Tecno и Infinix. Вероятнее всего, смартфон nubia Air будет представлен исключительно для китайского рынка.

