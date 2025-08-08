Спрос на Huawei Pura 80 оказался рекордным за всю историю серии в РФ

Спрос на новые смартфоны серии HUAWEI Pura 80 стал самым высоким за всю историю линейки — количество предзаказов на новинки оказалось на 57% выше, чем на серию HUAWEI Pura 70 в 2024 году, и почти в семь раз выше, чем на серию P60 в 2022 году. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе МТС.

Лидером продаж по итогам предзаказа в первую неделю августа стала модель HUAWEI Pura 80 Pro, на которую пришлось 70% заказов, тогда как Pura 80 Ultra заняла долю в 30%. Наиболее востребованным цветом стал классический черный.

Среди регионов наибольшую активность проявили потребители из Москвы (26% от общего объема предзаказов), а также из Пензы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Ростова-на-Дону.

Смартфоны поступили в свободную продажу в России 8 августа. По цене в 89,9 и 139,9 тыс. руб. за HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 ГБ и Pura 80 Ultra 16/512 ГБ соответственно.

Новинки HUAWEI выделяются камерами с крупными сенсорами и переменной диафрагмой f/1.6–f/4.0. При этом Pura 80 Ultra предлагает уникальный телеобъектив из датчиков с 3,7- и 10-кратным оптическим приближением.

