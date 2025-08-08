Обнаружен древнейший в Европе удлиненный череп

Доисторический череп, обнаруженный в итальянской пещере полвека назад, оказался старейшим примером искусственной модификации черепа в Европе.

Необычно удлиненный череп, которому около 12 500 лет, подтверждает, что эта практика уходит корнями в каменный век, сообщает Live Science.

«Модификация тела, включая изменение формы черепа, была одной из стратегий, использовавшихся в древних обществах для формирования идентичности, статуса и принадлежности», — объяснила Ирене Дори, биоархеолог из Флорентийского университета.

В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые заново анализировали череп из пещеры Арене Кандиде (пещера Белых Песков) на северо-западном побережье Италии. Между 12 900 и 11 600 лет назад поколения охотников-собирателей использовали ее для погребения мертвых.

В 1940-х годах археологи обнаружили здесь десятки человеческих скелетов, многие из которых были ритуально перемещены после смерти. Один из черепов, названный AC12, который принадлежал взрослому мужчине, был найден в нише над другим захоронением.

В 1980-х годах исследователи предположили, что длинный узкий череп AC12 мог быть следствием болезни или несчастного случая, который повлиял на его рост в детстве. Однако Дори и ее коллеги виртуально реконструировали череп и статистически доказали, что лучшим объяснением странной формы головы AC12 является проведенная в детстве модификация.

Результаты анализа показали, что череп AC12 схож с другими модифицированными черепами, но не с измененными вследствие болезни или травмы.Во многих культурах в течение истории головы младенцев и маленьких детей бинтовали, прикладывали к ним дощечки и пр. Постоянное воздействие приводило к изменению формы черепа.

Это самый ранний известный случай искусственной деформации черепа в Европе и один из самых ранних в мире — кости датируются между 12 190 и 12 620 годами назад. Самый древний пример из Азии датируется временем примерно в 11 200 лет назад, (правда есть еще возможная деформация черепов неандертальцев из захоронения в пещере Шанидар в Ираке), самый старый пример из Австралии — 13 500 лет назад.Причины появления этой практики до сих пор неизвестны, и ее значение, вероятно, варьировалось в разных культурах.