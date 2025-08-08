Названы 5 китайских роутеров с лучшей дальностью покрытия Wi-Fi

Ведущий YouTube-канала TECHNOZON рассказал, какие роутеры лучше всего сейчас покупать в Китае, если вам нужно максимальное покрытие.

GL.iNet Flint 2 и GL.iNet GL-BE9300 (Flint 3). GL.iNet Flint 2 - роутер, имеющий площадь покрытия больше, чем Xiaomi. Но у него Wi-Fi 6, а не 7. Если вам нужен Wi-Fi 7, то берите GL.iNet GL-BE9300. У него есть практически все функции, которые сейчас нужны, включая VPN, но компания сейчас его всё ещё дорабатывает.

Xiaomi AX3000T. Дешёвый хороший роутер. У него есть огромное количество разных прошивок, доработок, и это всего за 30 долларов.

Xiaomi BE7000 или BE10000. Оба роутера обеспечивают большую площадь покрытия, работают стабильно, имеют Wi-Fi 7, 4К. Но они довольно дорогие.

© TECHNOZON

Xiaomi BЕ5000. Он почти такой же, как 3600, но работает на MediaTek. По покрытию и возможностям вы получите то же, что и с младшей версией, - разница лишь в процессоре.

Xiaomi BE3600 или BE3600 Pro. У ВЕ3600 базовый Wi-Fi 7, поддержка двух провайдеров и не только. В целом это базовый китайский роутер, который отлично работает прямо из коробки. Pro-версия будет подороже, но это практически то же самое, что и обычный ВЕ3600.