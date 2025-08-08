Россиян предупредили о поддельных смартфонах, зараженных вирусами

Поддельные смартфоны становятся все более изощренными — и все чаще ставят под угрозу не только качество связи, но и безопасность пользователя. Сегодня риски купить фальшивый смартфон в России растут: внешне они неотличимы от оригиналов, а внутри — непредсказуемая прошивка, скрытые трояны и отсутствие защиты, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

По оценкам Минпромторга, каждый третий смартфон в России может оказаться поддельным. Такие устройства попадают на рынок через серые каналы — чаще всего под видом параллельного импорта. При этом они лишены официальной гарантии, не получают обновлений от производителей и не всегда поддерживают необходимые частоты российских операторов связи.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает наличие встроенных троянов, таких как Triada, обнаруженных «Лабораторией Касперского» в ряде Android-устройств, реализуемых через маркетплейсы. Triada функционирует на уровне ядра ОС, маскируется под системные процессы и перехватывает SMS, сообщения из мессенджеров, данные криптокошельков и платежных аккаунтов.

По словам Морева, вредоносный код часто интегрирован таким образом, что его невозможно обнаружить стандартными средствами. Это особенно критично для корпоративных пользователей и родителей, приобретающих устройства для детей: одно зараженное устройство может поставить под угрозу всю цифровую инфраструктуру семьи или компании.

«Поддельные смартфоны обычно оснащены неоригинальными матрицами, устаревшими процессорами и копиями оболочек. Телефон может включаться, выглядеть идентично оригиналу, но при этом тормозить, зависать, терять связь и пропускать уведомления. Модели из таких партий могут не поддерживать VoLTE или даже базовые частоты LTE», — заявил Морев.

Из-за этого пользователи лишаются не только возможности совершать звонки в некоторых регионах, но и сталкиваются с перебоями в работе банковских приложений и других онлайн-сервисов. Часть функций может просто не работать, а в некоторых случаях устройство самовольно устанавливает сторонние приложения — в том числе с рекламными модулями и программами-шпионами.

Эксперты RuStore рекомендуют приобретать устройства только в проверенных торговых точках, сверять IMEI и серийный номер с данными производителя, устанавливать защитное ПО сразу после активации, а также использовать официальные магазины приложений для обновлений и загрузки программ.

