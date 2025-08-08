С 1 сентября в России вступят в силу новые правила продажи смартфонов

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи смартфонов, планшетов и других устройств.

Как рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин, в соответствии с новыми правилами производители устройств обязаны обеспечивать пользователей возможностью скачивать, а также обновлять и оплачивать приложения из отечественного магазина RuStore.

Парламентарий предупредил, что любые ограничения на работу предустановленного программного обеспечения или приложений из цифрового магазина будут расцениваться как нарушение закона, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России все чаще стали продаваться Wi-Fi-роутеры. Причиной всему периодические отключения мобильного интернета в регионах.