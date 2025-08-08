Россияне стали чаще отправлять СМС

В России на фоне участившихся случаев отключения мобильного интернета начали чаще отправлять СМС. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что в июне-июле трафик передачи СМС вырос на 12-15% по сравнению с началом года. По словам неназванного представителя участника сотового рынка, эти показатели касаются как сервисных сообщений (коды авторизации, информация о платежах и доставке), так и личной переписки.

В пресс-службе «МегаФона» рассказали, что их абоненты за последние полгода стали отправлять СМС в среднем на 15% больше.

По словам источника издания, увеличилось число сервисов, которые хотят взаимодействовать с клиентами по СМС.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что рост трафика СМС-сообщений произошел впервые с 2013 года. Он утверждает, что главная причина произошедшего — отключения мобильного интернета, из-за которых не работают push-уведомления. В подобных условиях СМС становятся единственным надежным каналом связи для сервисов, добавил Муртазин.

В конце июля председатель совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник президента РФ Герман Клименко заявлял о необходимости обеспечить дома и предприятия надежным проводным доступом в интернет. По его словам, такая мера позволит гражданам и бизнесу быть готовыми к перебоям в работе мобильных сетей, которые могут произойти в любом регионе страны.