Российские ученые предложили новый метод извлечения золота

Красноярские ученые предложили новый метод извлечения золота

В Сибирском федеральном университете разрабатывают новые технологии по извлечению золота из упорных золотых руд.

Ученые предлагают использовать для этих целей биотехнологии. Исследователи будут применять микробные культуры.

Преимуществом такого метода является то, что уровень извлечения золота из таких руд превысит 90%, тогда как при традиционных методах он не превышает 10%.

Сейчас ученые приступили к сбору и микробиологическому анализу образцов, а также подбору микроорганизмов, которые могут выступать потенциальными агентами биовыщелачивания.

 