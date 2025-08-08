Получено самое четкое изображение кометы, принятой за корабль пришельцев

Международная команда астрономов с помощью телескопа Хаббла получила самое четкое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS и уточнила ее размеры.

Этот объект, вторгшийся в пределы Солнечной системы 1 июля 2025 года, сразу вызвал бурные обсуждения, а некоторые ученые даже предположили, что это может быть инопланетный корабль.

Новые данные показали, что комета является ледяным телом с ядром диаметром не более 5,6 километра, а скорее всего - около 320 метров. Она прилетела из другой звездной системы и движется с рекордной для комет скоростью - примерно 210 тысяч км/ч. По расчетам, 3I/ATLAS путешествует по межзвездному пространству уже миллиарды лет.

Дальнейшие наблюдения, включая съемку телескопом Уэбба, помогут уточнить химический состав объекта и подтвердить его происхождение.