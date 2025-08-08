Обнаружена крупнейшая черная дыра весом 36 млрд солнечных масс

Астрономы обнаружили самую массивную черную дыру из всех известных. Она в 10 тысяч раз тяжелее черной дыры Стрелец А* в центре галактики Млечный Путь.

Объект расположен в одной из самых массивных галактик под названием Космическая подкова. Она настолько велика, что искажает пространство-время и превращает проходящий мимо свет в гигантское кольцо Эйнштейна в форме подковы.

По расчетам ученых, размер черной дыры соответствует 36 миллиардам солнечных масс. Исследование провели с помощью новых научных методов.

Ученые обнаружили черную дыру, объединив методы гравитационного линзирования и звездной кинематики (анализ движения звезд внутри галактик). Они отметили, что черная дыра меняет траекторию проходящего мимо света и заставляет звезды двигаться очень быстро – около 400 км/с.

В момент наблюдения черная дыра являлась «спящей», то есть не накапливала вещество. Однако она оказывала огромное влияние на окружающую среду.

Ученые также установили, что черная дыра находится на расстоянии 5 миллиардов световых лет от Земли. Открытие имеет большое значение, поскольку позволит ученым лучше понять связь между сверхмассивными черными дырами и их галактиками, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ранее астрономы нашли самую старую черную дыру. Ее возраст оценили в 13,3 миллиардов лет. Она находится в галактике CAPERS-LRD-z9.