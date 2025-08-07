Названы лучшие планшеты по цене от 7 до 30 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти оптимальных планшетов, которые рекомендуются к покупке в 2025 году.

© «Яндекс»

Открывает список Samsung Galaxy Tab A9 за 7,8 тыс. руб. Он получил 8,7-дюймовый TFT-экран с разрешением HD и стандартной частотой 60 Гц, чип MediaTek Helio G99, аккумулятор емкостью 5100 мАч, разъем для наушников и функцию разблокировки по лицу.

Следом идет Lunnen Ground 10.4 стоимостью от 10,2 тыс. руб. Это планшет «Яндекса» на Android с 10.4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 60 Гц, чипом Unisoc T606, батареей емкостью 7000 мАч, разъемом для наушников и поддержкой двух SIM-карт.

Топ-3 замыкает Huawei MatePad 11.5 S. При цене в 25,8 тыс. руб. он может похвастаться 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K и частотой 144 Гц, фирменным чипом Kirin 9000WL, поддержкой стилуса и четырьмя стереодинамиками. Единственный недостаток этой модели заключается в отсутствии Google-сервисов.

В подборку также вошли планшеты Xiaomi Pad 7 и Honor Pad V9, которые можно купить в России за 28,9 и 29,9 тыс. руб. соответственно.