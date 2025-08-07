В Google Pixel 10 можно будет редактировать фото с помощью голоса

Google готовит для Pixel 10 новую функцию, что позволит редактировать снимки, просто говоря или вводя текст с просьбами — например, увеличить яркость, улучшить цвета или убрать лишний объект. Эта функция работает на базе Gemini.

Вместо того чтобы самостоятельно искать нужные настройки и ползунки в редакторе Google Photos, пользователи смогут просто сказать или написать, что хотят изменить. Это особенно удобно для тех, кто не разбирается в сложных инструментах редактирования.

Ранее в Google Photos уже обнаружили похожую опцию под названием «Помоги мне отредактировать». Скорее всего, это одно и то же.

Ожидается, что функция появится вместе с запуском Pixel 10 двадцатого августа, а позже станет доступна и на более старых моделях Google. Пока неизвестно, какие именно устройства её получат и когда.