Правда ли, что перед сном вредно есть?

У каждого бывало жуткое желание съесть на ночь что-нибудь, что перед сном есть не рекомендуется. Но правда ли, что еда поздно ночью может привести к набору лишнего веса? И да, и нет. Портал popsci.com разобрался в вопросе подробнее.

© Unsplash

Исследования показали, что потребление пищи ночью может нарушить циркадный ритм человека — внутренние, естественные процессы, регулирующие 24-часовое расписание организмы. Циклы дня и ночи сильно влияют на циркадный ритм. Когда человек спит, его тело входит в состояние отдыха, при котором метаболизм и пищеварительная система замедляются. Они менее эффективно переваривают еду и извлекают из нее энергию — это и может привести к набору веса.

Люди, работающие посменно, находятся под угрозой ожирения отчасти из-за того, что нарушение циркадного ритма приводит к нарушению метаболизма. Но здесь замешаны и другие факторы, включая непостоянное расписание дня и недостаток физической активности за пределами работы.

Но как так получается, что жители Италии и Испании могут питаться даже поздно вечером, но все равно не набирают лишний вес? Вероятно, это связано со стилем жизни, не говоря о том, что количество потребляемой пищи бывает разным. Например, самая плотная трапеза дня у испанцев, la comida, обычно проходит между 14 и 16 часами дня. Ужин гораздо легче, и зачастую наступает после 21:00 — он нередко состоит из салата или закусок. Помимо этого, в Испании солнце заходит очень поздно, поэтому прием пищи не выбивается из циркадного ритма.

Многие эксперты считают, что для здоровья желательно воздерживаться от больших приемов пищи за 2-4 часа до сна. Чем больше мы едим, тем активнее должна работать пищеварительная система, что не позволяет организму полностью расслабиться и негативно влияет на качество сна. А за плохим качеством сна следует целая вереница побочных эффектов: плохой сон не зря сильно связывают с набором лишнего веса. Он приводит к повышению уровня гормона грелина (сигнализирующего о голоде) и снижает содержание лептина (гормона, сигнализирующего о сытости) — человек ощущает голод острее при недосыпе. Что, в свою очередь, вызывает желание перекусить чем-нибудь калорийным и насыщенным углеводами. Например, куском пиццы.

С тягой к ночному жору можно совладать, съев перед сном какую-нибудь маленькую закуску, желательно насыщенную протеинами и клетчаткой. Она не только поможет отвадить голод до утра, но и способна сделать сон лучше.