В Китае открылся магазин роботов-андроидов

В Пекине состоялось знаковое событие для мировой индустрии робототехники. На этой неделе, в рамках общенациональной кампании по разработке человекоподобных роботов, открылся Robot Mall –специализированный торговый центр, полностью посвященный человекоподобным роботам. Это не просто выставочная площадка, а полноценный коммерческий проект, предлагающий комплекс услуг от продаж до послепродажного обслуживания.

© It-world

Четыре этажа инновационного пространства демонстрируют удивительный спектр возможностей современных андроидов. Посетители могут наблюдать, как механические создания уверенно справляются с задачами, которые еще пять лет назад считались исключительно человеческой прерогативой – от административной работы на ресепшене до тонких манипуляций с посудой и напитками, от логистических операций в аптеках до сложных игровых взаимодействий в шахматах или футболе. Особый интерес вызывают роботизированные воплощения исторических личностей, позволяющие буквально прикоснуться к наследию Эйнштейна, Ньютона или китайского поэта Ли Бая.

Китайский подход к развитию робототехники отличается системностью и масштабом. Параллельно с пекинским проектом в Шэньчжэне уже функционирует аналогичный центр, а государственная поддержка отрасли выражается не только в прямых инвестициях, но и в создании целой экосистемы, включающей образовательные программы, исследовательские институты и даже спортивные соревнования роботов.

Для российского рынка появление таких коммерческих площадок в Китае создает одновременно и новые возможности, и реальные проблемы. С одной стороны, это ускоряет доступ российских компаний к передовым технологиям по более конкурентным ценам, так как уже сейчас заметен интерес отечественного бизнеса к сервисным роботам для гостиниц, ресторанов и торговых сетей. С другой стороны, массовый импорт готовых решений без развития собственной сервисной и адаптационной инфраструктуры и производства, лишь увеличит зависимость от иностранных поставщиков.

Перспективы российского рынка во многом будут определяться способностью местных разработчиков и инвесторов найти баланс между заимствованием готовых решений и разработкой собственных технологий. Эксперты IT-World предполагают потенциал развития для российских игроков в нишевых решениях, учитывающих специфику российских условий, от климатических особенностей до языковой среды. При этом ключевым фактором успеха станет не столько технологическое совершенство, сколько удобство интеграции роботов в существующие бизнес-процессы и повседневную жизнь.

Открытие китайских робототехнических центров показывает нам чего можно достичь за тридцать лет последовательного развития и государственного планирования исследований в области искусственного интеллекта и автоматизации. Для России это как возможность ускорить технологическое развитие, так и предупреждение о необходимости укрепления собственного научно-производственного потенциала в этой стратегически важной отрасли. Как показывает пример Пекина, будущее робототехники лежит не в создании идеальных машин, а в разработке практичных решений, которые, несмотря на отдельные сбои, способны реально улучшать качество жизни и работы людей.