Раскрыты танцевальные способности какаду

Попугаи какаду способны не только двигаться под музыку, но и сочетать разные танцевальные элементы, как это делают люди. К такому выводу пришли исследователи из Университета Чарльза Стерта. Их работа опубликована в журнале PLOS One.

В ходе анализа 45 видеозаписей домашних какаду, а также поведения шести птиц из зоопарка Вагга-Вагга, ученые обнаружили как минимум 30 различных танцевальных движений. Некоторые попугаи даже комбинировали их в уникальные последовательности, что указывало на креативность и высокий уровень когнитивных способностей у птиц.

Ранее способностями к танцу выделялся какаду с хохолком по кличке Снежок, набравший популярность в интернете — он мог выполнять 16 движений. Новое исследование позволило выявить 17 новых танцевальных паттернов, таких как «шаг в сторону с поднятой ногой» и «кружение с покачиванием головы». Несколько описанных движений ранее не были зафиксированы: исследователи считают, что это может быть связано с изменением «танцевальной моды» среди птиц.

Отмечается, что танцевали как самцы, так и самки, и часто это происходило без участия потенциального партнера или наблюдателя. По словам ученых, это говорит не только о брачном значении этих движений, но и о реакции на музыку как таковую.

Исследователи подчеркивают, что способность к синхронизации движений с ритмом связана с теми же отделами мозга, что и способность к вокальному обучению. Это объясняет, почему только у людей и попугаев зафиксирована схожая реакция на музыкальный ритм.