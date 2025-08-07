Трамп захотел отказаться от двух миссий NASA

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе НАСА на 2026 финансовый год захотел отказаться от двух космических миссий. Об этом со ссылкой на документы сообщает агентство агентство Associated Press (AP).

Речь идет об аппаратах Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) и OCO-3, запущенных в 2014 и 2019 годах, соответственно, которые отслеживают источники углекислого газа в атмосфере Земли.

Агентству подтвердили в НАСА, что обе миссии будут прекращены «в соответствии с повесткой дня президента и бюджетными приоритетами».

По словам Дэвида Криспа, который руководил программой OCO в НАСА, аппараты помогли ученым обнаружить, что тропические леса вдоль реки Амазонка вырабатывают больше углекислого газа, чем поглощают, тогда как бореальные леса в Канаде и России поглощают больше углекислоты, чем выделяют.

В июле исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи заявил, что США планируют в ближайшие годы осуществить высадку астронавтов на Луну.