Финикийцы опередили римлян: в Ливане найден древнейший «гидробетон»

Новое археологическое открытие в Ливане ставит под сомнение устоявшееся мнение о происхождении древнеримских строительных технологий. В районе Телль-эль-Бурак, в 9 км к югу от Сидона, археологи обнаружили уникальные образцы известковой штукатурки с гидравлическими свойствами, созданной финикийцами около 2700 лет назад — за столетия до появления аналогичных материалов в Риме.

Как сообщает журнал Scientific Reports, анализ показал, что древние зодчие намеренно добавляли в известковый раствор измельчённые обожжённые керамические фрагменты. Это обеспечивало высокую прочность и влагостойкость штукатурки — свойства, свойственные лишь значительно более позднему римскому гидробетону. Более того, использование керамических отходов как строительного наполнителя свидетельствует об устойчивом подходе к ресурсам и продвинутом уровне организации производства.

Ключевым объектом исследования стал винодельческий комплекс — в частности, резервуары виноградного пресса, в которых происходила первичная ферментация сока. Их внутренние поверхности были покрыты особой штукатуркой, анализ которой выявил наличие редких силикатных минералов. Эти соединения могли сформироваться только при температурах свыше 800 °C, что свидетельствует о контролируемом технологическом процессе, а не случайном добавлении мусора.

По мнению исследователей, финикийцы не просто экспериментировали с материалами, а уже тогда владели системным подходом к строительству: перерабатывали отходы, стандартизировали составы и, вероятно, централизовали производство. Всё это указывает на участие знати и наличие развитых ремесленных центров в регионе.

Это открытие не только расширяет представления о строительной мысли античности, но и возвращает финикийцам заслуженное место в истории инженерии.