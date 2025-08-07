В DxOMark оценили возможности камеры Vivo X200 Ultra

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали камеру флагманского смартфона Vivo X200 Ultra, присвоив устройству 167 баллов в сводном рейтинге камер. Об этом сообщает IXBT.

© Vivo

Результат в 167 баллов вывел смартфон на вторую позицию среди лучших камерофонов мира — флагман уступает только Oppo Find X8 Ultra (169 баллов). При этом ближайшие конкуренты получили более скромные оценки: Huawei Pura 70 Ultra — 163 балла, iPhone 16 Pro Max — 161, Xiaomi 15 Ultra — 159, а Samsung Galaxy S25 Ultra — 151 балл.

По версии DxOMark, ключевыми достоинствами Vivo X200 Ultra стали высокоточный и быстрый автофокус, естественная передача глубины резкости в портретном режиме, сбалансированная экспозиция и контраст, а также высокий уровень детализации на всех уровнях зума.

Флагманская камера смартфона разработана в партнерстве с Zeiss и оснащена тремя сенсорами: два имеют разрешение 50 Мп, третий — 200 Мп.

Смартфон Vivo X200 Ultra официально представлен только на китайском рынке. При этом пользоваться за пределами КНР устройством можно — сервисы Google и привычные приложения работают без проблем. В гаджете даже имеется поддержка русского языка и Android Auto.