Застрявший в ловушке МКС на 9 месяцев астронавт покинул космический отряд

Бутч Уилмор из НАСА уходит из корпуса астронавтов, проведя в космической ловушке на МКС 9 неожиданных месяцев. Астронавт Уилмор уходит из НАСА менее чем через пять месяцев после возвращения из сложной испытательной миссии, в результате которой он пробыл на Международной космической станции гораздо дольше, чем ожидалось, сообщило американское космическое агентство в среду.

Американец Уилмор вместе с астронавтом НАСА Суни Уильямс в прошлом году пилотировали первый полет космического корабля Boeing Starliner с экипажем, напоминает CNN. Эта миссия привлекла внимание всего мира, когда на пути к космической станции у космического корабля возникли серьезные проблемы, в том числе отказ двигателя и утечка газа.

Предполагалось, что Уильямс и Уилмор пробудут на орбите около восьми дней. Но НАСА и Boeing потратили недели на то, чтобы точно определить, что пошло не так с их аппаратом, и оценить, сможет ли Starliner безопасно доставить астронавтов домой.

Американское космическое агентство в конечном счете решило, что возвращение пары астронавтов на Землю на борту Starliner было слишком рискованным предложением. В августе прошлого года НАСА объявило, что Уильямс и Уилмор присоединятся к следующей ротации экипажа Международной космической станции вместе с двумя другими астронавтами, участвующими в миссии SpaceX Crew-9, и останутся на борту орбитальной лаборатории еще на несколько месяцев.

Уильямс и Уилмор в конечном итоге вернулись домой в марте — более чем через девять месяцев после того, как покинули Землю. Такая продолжительность пребывания на орбите не является чем-то необычным, поскольку астронавты обычно живут на космической станции по шесть месяцев или дольше, когда они выполняют миссии по ротации персонала, подчеркивает CNN.

Оба астронавта декларировали, что они были полностью готовы к длительному пребыванию в космосе, заявив, что каждый из них понимал риски и неопределенность, связанные с первым испытательным полетом космического корабля.

Уильямс и Уилмор также неоднократно пытались опровергнуть слухи о том, что они были “брошены”, “застряли” или “выброшены на мель” в космосе.

“Так было с самого первого дня: мы оказались в затруднительном положении, брошены, застряли — и я это понимаю, мы оба это понимаем, - говорил Уилмор корреспонденту CNN Андерсону Куперу в феврале. – Помогите нам изменить это повествование, давайте изменим его на "готовы и преданы делу, несмотря на то, что вы слышали". Это то, что мы предпочитаем”. “Приверженность Уилмора миссии НАСА и преданность делу освоения космоса человеком являются поистине образцовыми”, - отмечает Стив Кернер, исполняющий обязанности главы Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где тренируются астронавты, в своем заявлении в среду. “Его непреходящее наследие стойкости, - добавил Кернер, - будет продолжать оказывать влияние и вдохновлять сотрудников центра имени Джонсона, будущих исследователей и нацию на протяжении многих поколений”.

Уход Уилмора из НАСА последовал примеру Боба Бенкена и Дуга Херли, двух астронавтов, которые пилотировали первый испытательный полет капсулы Crew Dragon с экипажем от SpaceX в 2020 году. Эта миссия стала последней как для Бекена, так и для Херли, которые с тех пор вышли в отставку, подчеркивает CNN.

Уилмор, офицер военно-морского флота и летчик-испытатель, участвовавший в 21 боевой миссии, присоединился к отряду астронавтов НАСА в 2000 году.

За 25 лет своей службы он совершил три полета, в том числе полет на космическом шаттле "Атлантис" и полет на космическую станцию на российском космическом корабле "Союз".

Примечательно, что после своего возвращения на Землю на капсуле SpaceX в марте Уилмор сказал, что теоретически он снова полетел бы на борту одной из капсул Boeing Starliner, если бы ему представилась такая возможность.