Мошенники придумали новую схему кражи данных россиян

Мошенники рассылают россиянам по электронной почте или в мессенджерах поддельные письма от ГИБДД, с помощью которых крадут личные данные. О новой схеме обмана, которую придумали аферисты, сообщило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Как пояснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, в фейковом письме потенциальной жертве заявляют, что она якобы нарушила правила дорожного движения (ПДД).

«К письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные — это создает ощущение подлинности», — говорится в публикации.

Уточняется, что в самом письме присутствует кнопка «оплатить сейчас» со ссылкой на сторонний ресурс. При нажатии на нее пользователя могут перевести на фейковый портал, на котором у него запросят данные банковской карты якобы для уплаты штрафа. В других случаях жертва попадает на ресурс, который автоматически загружает на ее устройство зараженное программное обеспечение, способное перехватывать пароли и получать доступ к банковским приложениям.

«Настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через "Госуслуги"», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о «золотом часе» после обмана мошенниками. Пояснялось, что у жертвы злоумышленников сразу же после обмана есть час для минимизации последствий.

Кроме того, стало известно, что мошенники начали использовать подарки в Telegram для запрещенной рекламы. Сообщается, что таким образом злоумышленники распространяют ссылки на казино или экстремистские сайты.