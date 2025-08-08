На Солнце произошла мощная вспышка

О произошедшей в пятницу утром сильной вспышке класса М сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным ученых, сегодня до Земли начнут "добираться" первые последствия от наблюдавшегося в последние несколько дней сильного всплеска солнечной активности. Непосредственно на планету могут начать воздействовать три источника возмущений: две корональных дыры, а также выброс массы от сильнейшей вспышки класса М4.4, произошедший 3 дня назад.

По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, активность Солнца, достигшая пика в 2025 году, будет постепенно снижаться в течение ближайших четырех лет, однако в этот период возможны мощные вспышки на звезде и магнитные бури на Земле.