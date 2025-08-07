Мощнейшая за 2 месяца магнитная буря накроет Землю

На Земле 8 августа прогнозируется самая мощная за последние два месяца магнитная буря. Соответствующее объявление сделано в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным лаборатории, причиной геомагнитных возмущений станет выброс корональной массы, вызванный мощной солнечной вспышкой класса M4.4, которая произошла 5 августа.

Специалисты отмечают, что воздействие на магнитное поле Земли может оказаться более интенсивным, чем предполагалось. Моделирование показало, что высокоскоростное ядро облака может достичь нашей планеты, что приведет к усилению геомагнитной активности.

Предполагается, что плазменный поток достигнет Земли примерно в 07:00 по московскому времени 8 августа. Однако уже в ночь с 7 на 8 августа из-за того, что Земля окажется в зоне влияния крупной корональной дыры, возможно ухудшение геомагнитной обстановки.

По оценкам специалистов, в момент столкновения геомагнитный индекс Kp может достигнуть отметки 6, что соответствует уровню G2 (умеренный). Это будет самый высокий показатель с 13 июня, когда в последний раз наблюдалась буря аналогичной силы. В последний раз сильная магнитная буря была зарегистрирована в конце июля. Специалисты отметили бурю уровня G1, что соответствует минимальному значению по пятибалльной системе.