На Солнце произошла вторая за день сильная вспышка

Вторая за день вспышка предпоследнего класса мощности (М) зафиксирована на Солнце 7 августа. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

© NASA

"7 августа в 14:31 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N03W32) зарегистрирована вспышка M3.9 продолжительностью 68 минут", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром 7 августа произошла вспышка М2.2.

Всего в августе зафиксировано восемь вспышек такой мощности, причем почти все вспышки произошли в одной группе пятен.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.