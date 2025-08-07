Ученые разгадали тайну странных космических сигналов

Китайские астрономы предложили объяснение загадочным радиосигналам, которые время от времени приходят из космоса. Как выяснилось, источником этих «вспышек» могут быть необычные звезды — так называемые странные карликовые пульсары. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Речь идет о загадочных космических объектах, которые ученые называют ультрадлиннопериодическими радиотранзиентами (ULPT). В отличие от обычных пульсаров — быстро вращающихся звезд, которые посылают радиосигналы с периодичностью в миллисекунды или секунды — эти объекты «вспыхивают» раз в десятки минут. По всем законам физики они вообще не должны светиться в радиодиапазоне. Но они светятся.

Чтобы объяснить эту загадку, команда профессора Чжоу Ся из Синьцзянской астрономической обсерватории выдвинула необычную гипотезу: возможно, мы имеем дело не с обычными нейтронными звездами, а с экзотическими объектами, в центре которых находится так называемая странная кварковая материя.

Это теоретическая форма вещества, которая может существовать при очень высоких давлениях. Если такая материя действительно есть, она делает звезду более крупной и позволяет ей излучать радиосигналы даже при крайне медленном вращении. Авторы показали, что их модель хорошо описывает сразу несколько известных ULPT — например, GLEAM-X J1627-52 и ASKAP J1832-0911.

Особенно интересен последний. У него наблюдается синхронное изменение радио- и рентгеновского излучения — а это как раз то, что предсказывает теория о странных пульсарах. Кроме того, уровень магнитного поля и яркость таких звезд тоже совпадают с расчетами.

Ученые надеются подтвердить свою гипотезу с помощью телескопов нового поколения — FAST и SKA. Эти установки позволят найти больше подобных объектов и понять, как они устроены изнутри.