Samsung представила наушники с полупрозрачным кейсом

Компания Samsung, похоже, преждевременно представила свои долгожданные беспроводные наушники Galaxy Buds3 FE, которые появились на латиноамериканском сайте компании. Хотя официальный анонс ожидался лишь в сентябре, случайная публикация раскрыла ключевые детали дизайна и предварительную информацию о характеристиках. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Samsung

Новые Galaxy Buds3 FE, позиционируемые между более доступными Galaxy Buds Core и флагманскими Galaxy Buds3 в портфолио Samsung, привлекли внимание своим стильным внешним видом. Изображения, сопровождающие листинг, демонстрируют наушники с привлекательным полупрозрачным зарядным кейсом, что придает им уникальный и современный вид. Хотя на рендерах представлены две цветовые версии, описание на сайте пока указывает только на одну – серую.

Одним из наиболее значимых улучшений, подтвержденных недавней сертификацией, является существенно увеличенное время автономной работы по сравнению с оригинальной моделью Galaxy Buds FE. К сожалению, другие технические характеристики на данный момент не опубликованы.

Появление наушников на сайте считается преждевременным, так как ожидалось, что их официальный анонс состоится в сентябре, возможно, вместе с будущим смартфоном Galaxy S25 FE. Не исключено, что страница будет вскоре удалена.

Согласно информации на латиноамериканском сайте, цена Galaxy Buds3 FE составляет $129, что по курсу на 7 августа 2025 года равно примерно 10 000 рублям.