Рассекречены цвета корпуса Pixel Watch 4

Google представит умные часы Pixel Watch 4 только 20 августа, но благодаря утечке — и не от кого-то, а самой Google — стали известны почти все расцветки корпусов и ремешков.

Рендеры Pixel Watch 4 были замечены в открытом доступе на GitHub, где их обнаружил инсайдер Бедрос Памбукян.

Изображения размещены по ссылкам с домена Google Store, что фактически подтверждает их подлинность. Новинка будет доступна в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Для 41-миллиметровой версии подтверждены такие варианты:

серебристый корпус и фиолетовый (Iris) ремешок;

золотистый корпус (Champagne Gold) и лимонный ремешок (Lemongrass);

серебристый корпус и фарфоровый ремешок (Porcelain);

матовый чёрный корпус и тёмный ремешок (Obsidian).

Для 45 мм: