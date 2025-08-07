Pixel Watch 4 покажут лишь 20 августа, но Google случайно уже слила все цвета и ремешки

Google представит умные часы Pixel Watch 4 только 20 августа, но благодаря утечке — и не от кого-то, а самой Google — стали известны почти все расцветки корпусов и ремешков.

Рассекречены цвета корпуса Pixel Watch 4
Рендеры Pixel Watch 4 были замечены в открытом доступе на GitHub, где их обнаружил инсайдер Бедрос Памбукян.

Изображения размещены по ссылкам с домена Google Store, что фактически подтверждает их подлинность. Новинка будет доступна в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Для 41-миллиметровой версии подтверждены такие варианты:

  • серебристый корпус и фиолетовый (Iris) ремешок;
  • золотистый корпус (Champagne Gold) и лимонный ремешок (Lemongrass);
  • серебристый корпус и фарфоровый ремешок (Porcelain);
  • матовый чёрный корпус и тёмный ремешок (Obsidian).

Для 45 мм:

  • корпус цвета лунного камня (Satin Moonstone) и ремешок Moonstone;
  • серебристый корпус и ремешок Porcelain;
  • матовый чёрный корпус и ремешок Obsidian.