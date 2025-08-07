Рассекречены цвета корпуса Pixel Watch 4

Pixel Watch 4 покажут лишь 20 августа, но Google случайно уже слила все цвета и ремешки
Google представит умные часы Pixel Watch 4 только 20 августа, но благодаря утечке — и не от кого-то, а самой Google — стали известны почти все расцветки корпусов и ремешков.
Рендеры Pixel Watch 4 были замечены в открытом доступе на GitHub, где их обнаружил инсайдер Бедрос Памбукян.
Изображения размещены по ссылкам с домена Google Store, что фактически подтверждает их подлинность. Новинка будет доступна в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Для 41-миллиметровой версии подтверждены такие варианты:
- серебристый корпус и фиолетовый (Iris) ремешок;
- золотистый корпус (Champagne Gold) и лимонный ремешок (Lemongrass);
- серебристый корпус и фарфоровый ремешок (Porcelain);
- матовый чёрный корпус и тёмный ремешок (Obsidian).
© Android Authority
Для 45 мм:
- корпус цвета лунного камня (Satin Moonstone) и ремешок Moonstone;
- серебристый корпус и ремешок Porcelain;
- матовый чёрный корпус и ремешок Obsidian.