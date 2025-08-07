На дне моря найдены следы кометы, изменившей Землю 12800 лет назад

В ходе международного исследования при участии российского специалиста Владимира Цельмовича (РАН) учёные выявили на океаническом дне следы кометного столкновения с Землёй 12 800 лет назад, вызвавшего многовековое глобальное похолодание. Научная публикация размещена в журнале PLOS One.

Около 12 800 лет назад, на завершающем этапе плейстоцена, планету поразило стремительное снижение температур — период позднего дриаса. Этот этап ознаменовал окончание последней ледниковой эпохи, завершившейся 11 700 лет назад. Среди исследователей сохраняются разногласия относительно причин этого похолодания, когда годовые температуры упали на 10 градусов, а общее охлаждение длилось приблизительно 1200 лет.

В 2012 году сформулирована гипотеза импакта позднего дриаса. Согласно этой теории, климатические изменения спровоцировало падение крупного космического объекта (кометы или астероида), взорвавшегося в атмосфере до достижения поверхности. Образовавшиеся частицы распространились на обширных территориях.

До настоящего времени подтверждения кометной гипотезы ограничивались находками в наземных отложениях и ледяных кернах; свидетельства из глубоководных океанических слоёв отсутствовали.

Для устранения этого пробела научная группа Кристофера Мура (Университет Южной Каролины) выполнила геохимическое исследование четырёх кернов, отобранных на глубинах 0,5–2,4 км в море Баффина у западного побережья Гренландии.

Применён комплекс аналитических методов: сканирующая электронная микроскопия, времяпролётная масс-спектрометрия, энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия и масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой.

Исследование обнаружило в образцах металлические включения (никель, железо), соответствующие кометной пыли. Частицы залегали совместно со сферулами, обогащёнными кремнием и железом; их гибридный состав свидетельствует о частично земном, частично внеземном генезисе. Учёные предполагают, что микросферы сформировались либо при атмосферном взрыве кометы, либо при ударном плавлении пород.

Дополнительно выявлены наночастицы с аномальным содержанием платины, иридия, никеля и кобальта — недвусмысленный индикатор космического происхождения. Таким образом впервые зафиксирована химическая аномалия в морских осадках, синхронных периоду импакта позднего дриаса.