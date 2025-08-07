CICADA8 и RuStore выявили и заблокировали сотни опасных сайтов за месяц

Специалисты по информационной безопасности в России за месяц выявили несколько сотен вредоносных сайтов, использовавших бренд отечественного магазина приложений RuStore. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами CICADA8.

Там уточнили, что фальшивые ресурсы блокировались сразу после публикации в сети.

"В неавторизованных источниках можно не распознать поддельное приложение: они чаще всего встречаются в социальных сетях, неофициальных сайтах и форумах", - отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

По его словам, для борьбы с мошенниками RuStore и CICADA8 объединили усилия, чтобы расширить опыт защиты пользователей вне своих платформ. Еще в прошлом году в фирменном магазине Mi GetApps от компании Xiaomi распространились около 10 клонов российского RuStore.

После установки копий сервиса на рабочем экране появлялась его иконка, но за ней "пряталось" другое приложение: калькулятор, карты "2ГИС", обои для рабочего стола и не только.