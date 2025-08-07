NASA раскрыло секрет долголетия марсохода Curiosity

NASA раскрыло секрет долголетия Curiosity — марсоход уже 13 лет «живет» на Красной планете
NASA рассказало, как марсоход Curiosity смог проработать уже 13 лет на Красной планете, несмотря на то, что его начальная миссия была рассчитана всего на два года.
Ключ к выживанию аппарата — в грамотном управлении ресурсами и регулярных обновлениях. Curiosity получает энергию от радиоизотопного генератора MMRTG, работающего на плутониевых гранулах.
С течением времени они вырабатывают всё меньше энергии, поэтому инженеры NASA стали строго контролировать расход.
Команда научилась комбинировать задачи: например, отправлять данные на орбиту во время движения или работы манипулятора. Это позволяет марсоходу раньше завершать задания и быстрее переходить в спящий режим для подзарядки.
За 13 лет аппарат получил и программные обновления. NASA оптимизировала алгоритмы движения и бурения, снизив износ колёс.
Благодаря этим мерам Curiosity продолжает выполнять научные задачи: искать органику, анализировать атмосферу, обнаруживать следы воды и даже фиксировать выбросы метана, возможного признака жизни.