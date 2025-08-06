Apple и Synchron подключили человека к iPad с помощью нейрочипа

Apple и американская компания Synchron, которая, как и Neuralink Илона Маска занимается мозговыми инплантатами, представили новое решение, позволяющее людям с параличом управлять iPad через нейроимплант Synchron Stentrode. Технология, представленная в мае 2025 года, подключает интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI) к устройствам Apple через Bluetooth, что позволяет управлять планшетом без рук, голоса или взгляда, исключительно «силой мысли», как бы фантастично это ни звучало.

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В демонстрационном видео Марк Джексон, страдающий боковым амиотрофическим склерозом (БАС), показал, как он может перемещаться по меню, открывать приложения и набирать текст на iPad.

Apple интегрировала поддержку BCI на уровне операционной системы, позволяя iPad и Mac распознавать нейроинтерфейсы как стандартную клавиатуру или мышь. В отличие от предыдущих решений, требующих специальных адаптаций, что усложняло взаимодействие таких людей с устройствами.

Важным новшеством стал визуальный индикатор на экране, показывающий уровень распознавания мозговых сигналов. Синяя рамка вокруг приложения заполняется по мере усиления сигнала.

Имплантат Stentrode вводится в мозг через кровеносный сосуд, исключая необходимость трепанации. На данный момент устройство установлено десяти пациентам в США и Австралии.