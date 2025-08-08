В ночь с пятницы на субботу россияне смогут увидеть полную Луну — сообщает «Комсомольская правда».

Само полнолуние наступит утром 9 августа в 10:55 по московскому времени, но визуально Луна будет выглядеть полной уже сегодня вечером. Эта ночь совпадёт с периодом активности метеорного потока Персеиды, который ежегодно вызывает августовский звездопад.

Несмотря на яркий лунный свет, специалисты советуют всё же попробовать понаблюдать за падающими звёздами — метеоры будут видны по всему небу. Пик потока ожидается 11–12 числа.