Насколько безопасны общественные бассейны и как защититься от микробов
Жарким днем нет ничего лучше, чем занырнуть в бассейн… Но, к сожалению, кристально прозрачная вода в публичных бассейнах не такая чистая, как можно подумать. Портал livescience.com рассказал, чем грозит неосторожный поход в бассейн и как защитить себя от микробов.
Заголовки летних новостей и посты в социальных сетях регулярно подчеркивают нечистоплотность общественных бассейнов, и в этом есть толика правды. Хорошая новость в том, что хлорин, используемый во многих таких местах, эффективно убивает множество патогенов. Плохая новость в том, что он работает не моментально и не убивает 100% микробов.
Даже в бассейне, который корректно обрабатывают хлорином, некоторые патогены могут выживать от минут до дней. Один из самых распространенных — криптоспоридия, микроскопический организм, вызывающий жидкую диарею. У этого одноклеточного паразита прочная внешняя оболочка, которая позволяет ему выживать в хлористой воде до 10 дней. Он распространяется, когда фекалии попадают в воду, а из воды — в организм других посетителей бассейна. Даже совсем маленький объем, невидимый для невооруженного взгляда, способен заразить дюжины людей.
Другой распространенный микроб — синегнойная палочка, вызывающая сыпь и наружный отит. Вирусы, вроде норовируса и аденовируса, также способны выживать в бассейнах и приводить к развитию болезней. Даже сами люди привносят в воду огромное количество инородных тел и веществ, включая пот, мочу, масла и клетки кожи. Данные субстанции, особенно пот и моча, взаимодействуют с хлором и формируют химические субпродукты, которые могут повредить здоровью.
Именно из-за этих субпродуктов возникает сильный запах хлорки. Чистый бассейн, на самом деле, не должен пахнуть вообще: ассоциация резкого запаха хлора с чистотой — миф. По факту, ассоциация должна быть обратной — если она пахнет хлором, то бассейна лучше избегать.
Для того, чтобы избежать проблем при посещении публичного бассейна, специалисты советуют придерживаться следующих правил.
- Принимайте душ перед тем, как войти в воду. Постояв под душем хотя бы минуту, вы уберете с кожи большую часть грязи и масел, снижающих эффективность хлора.
- Не ходите в бассейн, если вы больны, особенно если у вас диарея или есть открытые раны. Микробы быстро распространяются в воде.
- Постарайтесь, чтобы вода не попадала в рот.
- Не плавайте, если у вас диарея.
- Если у вас диагностировали криптоспоридиоз, то после лечения диареи подождите минимум две недели, прежде чем вновь посещать бассейн.
- Ходите в туалет регулярно.
- Если вы отдыхаете в бассейне с маленьким ребенком, регулярно проверяйте и меняйте подгузник подальше от бассейна.
- Как следует высушивайте уши, чтобы не подхватить отит.
- Не плавайте, если на вашем теле есть открытые раны, или как минимум полностью закройте рану водонепроницаемым бинтом
- Принимайте душ после бассейна, чтобы смыть с себя микробы.