Насколько безопасны общественные бассейны и как защититься от микробов

Жарким днем нет ничего лучше, чем занырнуть в бассейн… Но, к сожалению, кристально прозрачная вода в публичных бассейнах не такая чистая, как можно подумать. Портал livescience.com рассказал, чем грозит неосторожный поход в бассейн и как защитить себя от микробов.

© Unsplash

Заголовки летних новостей и посты в социальных сетях регулярно подчеркивают нечистоплотность общественных бассейнов, и в этом есть толика правды. Хорошая новость в том, что хлорин, используемый во многих таких местах, эффективно убивает множество патогенов. Плохая новость в том, что он работает не моментально и не убивает 100% микробов.

Даже в бассейне, который корректно обрабатывают хлорином, некоторые патогены могут выживать от минут до дней. Один из самых распространенных — криптоспоридия, микроскопический организм, вызывающий жидкую диарею. У этого одноклеточного паразита прочная внешняя оболочка, которая позволяет ему выживать в хлористой воде до 10 дней. Он распространяется, когда фекалии попадают в воду, а из воды — в организм других посетителей бассейна. Даже совсем маленький объем, невидимый для невооруженного взгляда, способен заразить дюжины людей.

Другой распространенный микроб — синегнойная палочка, вызывающая сыпь и наружный отит. Вирусы, вроде норовируса и аденовируса, также способны выживать в бассейнах и приводить к развитию болезней. Даже сами люди привносят в воду огромное количество инородных тел и веществ, включая пот, мочу, масла и клетки кожи. Данные субстанции, особенно пот и моча, взаимодействуют с хлором и формируют химические субпродукты, которые могут повредить здоровью.

Именно из-за этих субпродуктов возникает сильный запах хлорки. Чистый бассейн, на самом деле, не должен пахнуть вообще: ассоциация резкого запаха хлора с чистотой — миф. По факту, ассоциация должна быть обратной — если она пахнет хлором, то бассейна лучше избегать.

Для того, чтобы избежать проблем при посещении публичного бассейна, специалисты советуют придерживаться следующих правил.