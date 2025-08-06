Apple выпустила загадочное обновление ПО для зарядного устройства

Компания Apple выпустила новую прошивку для своего зарядного устройства MagSafe мощностью 25 Вт. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Новая версия ПО 2A168 (в настройках отображается как 148) заменила предыдущую — 2A146 (или 136). Обновление предназначено для всех iPhone начиная с 12-й модели, а также для последних версий AirPods.

Впервые 25-ваттное зарядное устройство MagSafe было представлено в сентябре 2024 года вместе с линейкой iPhone 16. С его помощью эти смартфоны могут заряжаться с максимальной мощностью 25 Вт. Для более ранних моделей, начиная с iPhone 12 и заканчивая iPhone 15, мощность зарядки ограничена 15 Вт.

Обновления прошивки для подобных аксессуаров обычно выходят незаметно и не сопровождаются официальными заметками о нововведениях. Поэтому доподлинно неизвестно, какие именно функции или исправления были добавлены в новой версии.

Пользователи не могут вручную запустить процесс обновления. Для установки новой прошивки необходимо, чтобы зарядное устройство было подключено к питанию и соединено с одним из гаджетов Apple. Статус прошивки можно проверить в настройках системы.