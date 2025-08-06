Немецкие исследователи из Технического университета Мюнхена (Technical University of Munich) заявили, что самым убийственным оружием массового поражения на планете являются молнии — от их ударов гибнут до 340 млн деревьев в год. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Ученые заметили, что провели подсчет с помощью наблюдений и математических моделей.

По их данным, нередко один разряд поражает сразу 3-4 дерева, так как передается от кроны к кроне на расстояние до 45 м. Положение осложняется тем, что после ударов молнии нередко вспыхивают лесные пожары.

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Специалисты отметили, что число жертв постоянно растет, география поражения расширяется — ранее молнии «вырубали» в основном леса в тропиках, в последние годы перекинулись на средние и даже на высокие широты.

Некоторые молнии, по их словам, набирают чудовищную силу — вспыхивают в 1000 раз ярче «обычных» разрядов. Так, в 2020 году была зафиксирована молния толщиной более 1,5 м в диаметре.

В США были замечены и задокументированы в 2017 и 2020 годах горизонтальные молнии длиной 829 и 768 км соответственно.