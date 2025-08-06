OnePlus 15 получит новый дизайн и откажется от камер Hasselblad

Согласно последним слухам из Китая, новый флагман OnePlus 15 сильно изменит дизайн по сравнению с предыдущей моделью. Вместо большого круглого блока камер у него будет прямоугольный с закруглёнными углами, расположенный сзади в левом верхнем углу. Такой дизайн похож на камеры у недавно вышедших моделей OnePlus 13T и OnePlus 13s.

© Ferra.ru

Кроме того, OnePlus 15, вероятно, откажется от сотрудничества с Hasselblad в части камеры. Экран смартфона будет немного проще: вместо высокого разрешения у OnePlus 13 появится дисплей с разрешением около 1,5K. Тем не менее, экран обещает быть качественным, с тонкими рамками и технологией LIPO.

В техническом плане OnePlus 15 оснастят основной камерой на 50 Мп, процессором Snapdragon 8 Elite 2 и аккумулятором на 7000–7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Подробности пока ограничены.