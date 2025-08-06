Почему земляне до сих пор не встретили инопланетян

Встреча представителей технически развитых цивилизаций возможна только в том случае, если эти цивилизации будут существовать на протяжении миллиона лет. Об этом рассказал News.ru астрофизик Михаил Лисаков.

«Если предположить, что технологически развитые цивилизации могут жить на протяжении миллиона лет, тогда они смогут друг друга обнаружить, потому что пересекутся по времени», - пояснил он.

Однако, по словам Лисакова, если цивилизации живут всего сотни или тысячи лет, у них просто нет времени, чтобы найти следы друг друга.

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Ранее внимание астрономов привлекла комета 3I/ATLAS. Осенью 2025 года объект может пересечь орбиту Марса. При этом профессор Гарвардского университета Ави Леб считает, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем, нести зонд или даже оружие. В своих выводах он сослался на необычную траекторию и высокую скорость объекта и предположил, что тот достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря.