Почему земляне до сих пор не встретили инопланетян

Алиса Селезнёва

Встреча представителей технически развитых цивилизаций возможна только в том случае, если эти цивилизации будут существовать на протяжении миллиона лет. Об этом рассказал News.ru астрофизик Михаил Лисаков.

Почему земляне до сих пор не встретили инопланетян
© РИА Новости
«Если предположить, что технологически развитые цивилизации могут жить на протяжении миллиона лет, тогда они смогут друг друга обнаружить, потому что пересекутся по времени», - пояснил он.

Однако, по словам Лисакова, если цивилизации живут всего сотни или тысячи лет, у них просто нет времени, чтобы найти следы друг друга.

В России раскрыли происхождение таинственного «инопланетного корабля»

Ранее внимание астрономов привлекла комета 3I/ATLAS. Осенью 2025 года объект может пересечь орбиту Марса. При этом профессор Гарвардского университета Ави Леб считает, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем, нести зонд или даже оружие. В своих выводах он сослался на необычную траекторию и высокую скорость объекта и предположил, что тот достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря.

1