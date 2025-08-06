Новый складной смартфон Google не выйдет вовремя

Компания Google столкнулась с задержками в производстве некоторых своих новых устройств. Как сообщает издание WinFuture со ссылкой на инсайдеров, старт продаж складного смартфона Pixel 10 Pro Fold и ряда других гаджетов будет отложен.

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Согласно данным WinFuture, предварительные заказы на стандартные модели — Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL — откроются, как и планировалось, 20 августа, а поставки начнутся 28 августа. Однако Pixel 10 Pro Fold, а также новые Pixel Watch 4 и Pixel Buds 2a станут доступны только 9 октября. Несмотря на задержку, все эти устройства все равно будут представлены на основном мероприятии Made by Google, запланированном на 20 августа.

Хотя Google пока не комментировала ситуацию, вероятной причиной задержки называются производственные трудности. Складной смартфон Pixel 10 Pro Fold получит новый чип Tensor G5, как и другие модели, но его уникальные конструктивные особенности, такие как обновленный шарнир и защита от воды и пыли по стандарту IP68, могут оказаться сложными в массовом производстве. Аналогичные проблемы могут возникнуть с Pixel Watch 4, которая, по слухам, получит новую систему зарядки, и с Pixel Buds 2a, где ожидаются улучшения внутренних компонентов.

Несмотря на задержку, Pixel 10 Pro Fold обещает стать серьезным конкурентом для Samsung Galaxy Z Fold 7. Среди ожидаемых улучшений — увеличенная батарея емкостью 5015 мАч, поддержка беспроводной зарядки Qi2 и усовершенствованная система камер.