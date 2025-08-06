Xiaomi выпустила пауэрбанк с подставкой для смартфона и MagSafe

Компания Xiaomi представила новое устройство — портативный аккумулятор Magnetic Power Bank Stand 10000mAh 7.5W, который уже доступен для предзаказа на китайском рынке. Этот пауэрбанк обладает функцией беспроводной зарядки и оснащен удобной подставкой для смартфона. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Особенностью новинки является встроенная складная подставка, которая может открываться под углом до 80 градусов, позволяя комфортно использовать смартфон во время зарядки. Устройство также поддерживает технологию MagSafe благодаря 17 мощным магнитам N52H-класса, которые надежно фиксируют iPhone 12 и более новые модели (за исключением iPhone 16e). Для лучшей фиксации рекомендуется использовать смартфон без чехла или с официальными аксессуарами MagSafe.

Устройство поддерживает быструю зарядку: 33 Вт по проводу и 15 Вт беспроводным способом. Встроенный USB-C кабель с L-образным коннектором обеспечивает максимальную выходную мощность 33 Вт, а входная мощность составляет до 30 Вт. Беспроводная зарядка работает с мощностью 5 Вт, 7,5 Вт, 10 Вт и 15 Вт, что делает пауэрбанк совместимым с большинством Qi-устройств. Заряжать можно одновременно до трех гаджетов: два по проводу и один беспроводным способом.

На передней панели расположен цифровой дисплей, который отображает уровень заряда, статус зарядки и индикаторы ошибок. Аккумулятор состоит из двух внутренних элементов по 5000 мАч. Это позволяет полностью зарядить такие устройства, как Xiaomi 15 Pro или iPhone 16 Pro, дважды.

Устройство оснащено девятью уровнями защиты, включая контроль температуры, защиту от короткого замыкания и перенапряжения. Новинка выполнена в эргономичном дизайне с закругленными краями и доступна в четырех цветах: светло-голубом, светло-фиолетовом, светло-коричневом и темно-сером. Благодаря рейтингу 37 Втч, он соответствует требованиям авиационной безопасности и подходит для авиаперелетов.

Стоимость Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh 7.5W составляет 169 юаней, что по курсу на 6 августа 2025 года составляет примерно 1900 рублей.